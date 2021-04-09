Светлана Землина, фото: Алексей Данилов

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Медика Светлану Землину, которая рискуя собственной жизнью вытаскивала раненых бойцов из-под обстрела, совершенного российскими войсками у населенного пункта Шумы 26 марта, наградили офицерским орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Тогда как на фронте Светлана и тысячи других воинов защищают нашу страну, кто-то продолжает воровать на контрабанде, наживаться на наших месторождениях, вылизывать кремлевские штиблеты, зарабатывать грязные деньги и финансировать масштабную антиукраинскую информационную кампанию, — отмечает Данилов.

Поэтому нам всем нужно еще многое сделать, чтобы отблагодарить Светлане, а в ее лице всем, кто стоит на защите Родины, за их служение. Сделать так, чтобы их спина была прикрыта, и выстрелы из стороны «пятой колонны» не могли прозвучать, — добавил секретарь СНБО.

Напомним, в начале апреля на Донбассе погиб один из военных, принимавших участие в спасении раненых во время обстрела у Шумов 26 марта.