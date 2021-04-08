Віктор Медведчук позбувся шести нафтових підприємств у Росії. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n152973-medvedchuk-prodav-shist-naftovyh-zavodiv-u-rosiyi.html

Ракурс

Родина народного депутата від «Опозиційною платформи — За життя» Віктора Медведчука позбулася шести підприємств у Росії, задіяних у нафтопереробці та нафтопродажу.

Медведчук вже не є власником «Новошахтинського заводу нафтопродуктів», який потрапив під санкції РНБО. Про це 8 квітня повідомляє «Радіо Свобода» із посиланням на журналістів програми «Схеми».

Зазначається, що в реєстрі юридичних осіб Росії зазначається, що 5 квітня 2021 року російська компанія «Юг Энерго», яку контролює дружина Медведчука Оксана Марченко, змінила власників.

Відтепер частку в 93% контролює російське ТОВ «Петон инвест технолоджи», яке є дочірньою компанією підприємства-підрядника «Газпрому». У 2016 році «Петон» отримав замовлень від державної компанії на 180 млрд руб. (близько 2,7 млрд дол.), а також спільно з «Газпромом» будує найбільший у Росії Амурський газопереробний завод на кордоні з Китаєм.

У реєстрі юридичних осіб РФ вказується, що власники «Петону» — росіяни. Частку у 80% контролює бізнесмен та науковець із Уфи Ігор Мнушкін, який заснував компанію у 1990 році. Власником іншої частки володіє Андрій Гранкін, ця частка відійшла йому в 2017 році. За інформацією видання «Ведомости», Гранкін до переходу у «Петон» очолював головне управління Росгвардії в Москві, а ще раніше був помічником колишнього глави МВС Росії Володимира Колокольцева.

Крім того, родина Медведчука втратила контроль і ще над п’ятьма підприємствами: ТД «НЗНП» (компанія, яка продає нафтопродукти), «Югтранс-НЗНП» (компанія-перевізник), «НЗНП Инжиниринг» (будівельна компанія), «Роузвуд Шиппинг» (компанія-перевізник, яка володіє вісьмома нафтовими танкерами) та АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов». У Раді нацбезпеки і оборони України вважають, що саме останній завод постачав пальне для російських військових на Донбас.

Раніше повідомлялося, що олігарх Ігор Коломойський може отримати контроль над націоналізованим «нафтопроводом Медведчука», який передадуть в управління підконтрольній олігарху «Укртранснафті».