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Ракурс
На 40-тисячному хабарі упіймали депутата в Борисполі. Фото: прес-служба СБУ

На 40-тисячному хабарі упіймали депутата в Борисполі — планував долари перевести в криптовалюту (ФОТО)

8 кві 2021, 16:33
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Боротьба з корупцією в Україні продовжується. У Борисполі на хабарі в 40 тис. доларів погорів депутат Бориспільської районної ради.

Хабаря він вимагав від київського нотаріуса. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

На 40-тисячному хабарі упіймали депутата в Борисполі. Фото: прес-служба СБУ

Правоохоронці встановили, що депутат погрожував потерпілому нотаріусу позбавити її нотаріального свідоцтва та виключити з Єдиного реєстру нотаріусів через неправдиві звинувачення в недоброчесності. Для своїх маніпуляцій хабарник вдавався до хизування нібито впливовими зв’язками в політичних колах і, зокрема, у Мін’юсті. Для уникнення відповідальності, гроші чоловік отримував через пункт обміну валют. Після отримання хабаря, він планував конвертувати гроші в криптовалюту.

На 40-тисячному хабарі упіймали депутата в Борисполі. Фото: прес-служба СБУ


Правоохоронці затримали хабарника в Шевченківському районі столиці після передачі нотаріусом усієї суми в пункт обміну валют. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 369−2 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) затриманому повідомлено про підозру. Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.

На 40-тисячному хабарі упіймали депутата в Борисполі. Фото: прес-служба СБУ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Юрія Зонтова, рідного брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка затримало НАБУ під час отримання хабаря у 100 тис. дол. За попередньою версією, гроші призначалися для самого Павла Вовка.

Джерело: Ракурс


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