На 40-тисячному хабарі упіймали депутата в Борисполі. Фото: прес-служба СБУ

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Боротьба з корупцією в Україні продовжується. У Борисполі на хабарі в 40 тис. доларів погорів депутат Бориспільської районної ради.

Хабаря він вимагав від київського нотаріуса. Про це повідомляє прес-служба СБУ.





Правоохоронці встановили, що депутат погрожував потерпілому нотаріусу позбавити її нотаріального свідоцтва та виключити з Єдиного реєстру нотаріусів через неправдиві звинувачення в недоброчесності. Для своїх маніпуляцій хабарник вдавався до хизування нібито впливовими зв’язками в політичних колах і, зокрема, у Мін’юсті. Для уникнення відповідальності, гроші чоловік отримував через пункт обміну валют. Після отримання хабаря, він планував конвертувати гроші в криптовалюту.





Правоохоронці затримали хабарника в Шевченківському районі столиці після передачі нотаріусом усієї суми в пункт обміну валют. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 369−2 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) затриманому повідомлено про підозру. Чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Юрія Зонтова, рідного брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка затримало НАБУ під час отримання хабаря у 100 тис. дол. За попередньою версією, гроші призначалися для самого Павла Вовка.