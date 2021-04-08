На 40-тысячной взятке поймали депутата в Борисполе. Фото: пресс-служба СБУ

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Борьба с коррупцией в Украине продолжается. В Борисполе на взятке в 40 тыс. долларов погорел депутат Бориспольского районного совета.

Взятку он требовал от киевского нотариуса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Правоохранители установили, что депутат угрожал потерпевшему нотариусу лишить ее нотариального свидетельства и исключить из Единого реестра нотариусов за ложные обвинения в недоброчесности. Для своих манипуляций взяточник прибегал к хвастовству якобы влиятельными связями в политических кругах и, в частности, в Минюсте. Во избежание ответственности, деньги он получал через пункт обмена валют. После получения взятки, он планировал конвертировать деньги в криптовалюту.

Правоохранители задержали взяточника в Шевченковском районе столицы после передачи нотариусом всей суммы в пункт обмена валют. В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 369−2 УК (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды) задержанному сообщено о подозрении. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы сообщали, что Юрия Зонтова, родного брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, задержало НАБУ при получении взятки в 100 тыс. долл. По предварительной версии, деньги предназначались для самого Павла Вовка.