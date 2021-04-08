Виктор Медведчук лишился шести нефтяных предприятий в России. Фото:

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Семья народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука лишилась шести предприятий в России, задействованных в нефтепереработке и нефтепродаже.

Медведчук уже не является владельцем «Новошахтинского завода нефтепродуктов», который попал под санкции СНБО. Об этом 8 апреля сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на журналистов программы «Схемы».

Отмечается, что в реестре юридических лиц России отмечается, что 5 апреля 2021 года российская компания «Юг Энерго», которую контролирует жена Медведчука Оксана Марченко, сменила владельцев.

Отныне долю в 93% контролирует российское ООО «Петон инвест технолоджи», которое является дочерней компанией предприятия-подрядчика «Газпрома». В 2016 году «Петон» получил заказов от государственной компании на 180 млрд руб. (около 2,7 млрд долл.), а также совместно с «Газпромом» строит крупнейший в России Амурский газоперерабатывающий завод на границе с Китаем.

В реестре юридических лиц РФ указывается, что владельцы «Петона» — россияне. Долю в 80% контролирует бизнесмен и ученый из Уфы Игорь Мнушкин, основавший компанию в 1990 году. Владельцем другой доли владеет Андрей Гранкин, эта доля отошла ему в 2017 году. По информации издания «Ведомости», Гранкин до перехода в «Петон» возглавлял Главное управление Росгвардии в Москве, а еще раньше был помощником бывшего главы МВД России Владимира Колокольцева.

Кроме того, семья Медведчука потеряла контроль и еще над пятью предприятиями: ТД «НЗНП» (компания, которая продает нефтепродукты), «Югтранс-НЗНП» (компания-перевозчик), «НЗНП Инжиниринг» (строительная компания), «Роузвуд Шиппинг» (компания-перевозчик, которая владеет восемью нефтяными танкерами) и АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов». В Совете нацбезопасности и обороны Украины считают, что именно последний завод поставлял топливо для российских военных на Донбасс.

Ранее сообщалось, что олигарх Игорь Коломойский может получить контроль над национализированным «нефтепроводом Медведчука», который передадут в управление подконтрольной олигарху «Укртранснафте».