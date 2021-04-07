Коломойский получит контроль над «нефтепроводом Медведчука» — СМИ

https://racurs.ua/n152881-kolomoyskiy-poluchit-kontrol-nad-nefteprovodom-medvedchuka-smi.html

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Игорь Коломойский получит контроль над национализированным «нефтепроводом Медведчука», который передадут в управление подконтрольной олигарху «Укртранснафте». Ранее Совет национальной безопасности и обороны принял ряд решений о санкционировании кума Путина Виктора Медведчука и его окружения.

Тогда президент Владимир Зеленский сообщил о национализации магистрального нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление», часть которого проходит через несколько областей Украины. 23 февраля Высший антикорсуд на основе собранных Службой безопасности Украины и Национальным антикоррупционным бюро доказательств наложил арест на часть нефтепродуктопровода в деле о его незаконном выводе из госсобственности. Имущество, которое входит в этот инфраструктурный объект, должны отдать Нацагентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Со временем появилась информация о передаче нефтепродуктопровода под контроль государственной «Укртранснафты» ради его сохранения, пишет ZN.ua.

Это тревожный сигнал, потому что «труба Медведчука», вполне вероятно, может стать «трубой Коломойского», — констатирует издание.

Ранее судебные решения о возвращении в госсобственность «трубы Медведчука» менялись в зависимости от позиции высшего руководства страны, в частности Банковой. Так в 2015 году новыми собственниками «Прикарпатзападтранса» стали немец Анатолий Шефер, связанный с окружением Медведчука, и швейцарская компания Intenational Trading Partners AG. В 2019 году контрольную долю «Прикарпатзападтранса» выкупил «Нефтебитумный завод», принадлежащий бизнесмену из Беларуси Варабею из окружения Александра Лукашенко.

Теперь за дело берется президент Зеленский. Кому же он передаст «трубу»? Де-юре и де-факто этим субъектом может быть лишь «Укртранснафта». И все было бы хорошо, если бы «Укртранснафта» была и де-юре, и де-факто государственной. Но, к сожалению…, — отмечает издание.

Напомним, в 2015 году разгорелся скандал из-за смены руководства «Укртранснафты», 100% акций которой принадлежат НАК «Нафтогаз України». Тогда был уволен представитель Коломойского — Александр Лазорко. Но 12 февраля 2021 года суд восстановил Лазорко в должности. Спустя неделю последовало решение СНБО о санкциях против Медведчука. Параллельно с этим АРМА объявила конкурс на управление стратегическим нефтепродуктопроводом, в котором побеждает «Укртранснафта».