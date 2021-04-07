Коломойський отримає контроль над «нафтопроводом Медведчука» - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n152881-kolomoyskyy-otrymaie-kontrol-nad-naftoprovodom-medvedchuka-zmi.html

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Ігор Коломойський може отримати контроль над націоналізованим «нафтопроводом Медведчука», який передадуть в управління підконтрольній олігарху «Укртранснафті». Раніше Рада нацбезпеки і оборони ухвалила низку рішень щодо санкціонування кума Путіна Віктора Медведчука та його оточення.

Тоді президент Володимир Зеленський повідомив про націоналізацію магістрального нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», частина якого пролягає через кілька областей України. 23 лютого Вищий антикорсуд на базі зібраних Службою безпеки України та Національним антикорупційним бюро доказів наклав арешт на частину нафтопродуктопроводу у справі про його незаконне виведення із держвласності. Майно, яке входить в цей інфраструктурний об'єкт, повинні віддати Нацагентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА). Згодом з’явилася інформація про передачу нафтопродуктопроводу під контроль державної «Укртранснафти» заради його збереження, пише ZN.ua.

Це тривожний сигнал, тому що «труба Медведчука», цілком ймовірно, може стати «трубою Коломойського», — констатує видання.

Раніше судові рішення про повернення в держвласність «труби Медведчука» змінювалися залежно від позиції вищого керівництва країни, зокрема Банкової. Так у 2015 році новими власниками «ПрикарпатЗахідтранс» стали німець Анатолій Шефер, пов’язаний з оточенням Медведчука, і швейцарська компанія Intenational Trading Partners AG. У 2019 році контрольну частку «ПрикарпатЗахідтранс» викупив «Нафтобітумний завод», що належить бізнесменові з Білорусі Варабу з оточення Олександра Лукашенка.

Тепер за справу береться президент Зеленський. Кому ж він передасть «трубу»? Де-юре і де-факто цим суб'єктом може бути лише «Укртранснафта». І все було б добре, якби «Укртранснафта» була і де-юре, і де-факто державною. Але, на жаль…, — зазначає видання.

Нагадаємо, у 2015 році розгорівся скандал через зміну керівництва «Укртранснафти», 100% акцій якої належать НАК «Нафтогазу України». Тоді був звільнений представник Коломойського — Олександр Лазорко. Але 12 лютого 2021 року суд відновив Лазорко на посаді. А ще за тиждень РНБО наклало санкції на Медведчука. Паралельно з цим АРМА оголосила конкурс на управління стратегічним нафтопродуктопроводом, в якому перемагає «Укртранснафта».