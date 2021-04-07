Понад 1,5 тисячі обстрілів за три дні — ОБСЄ зафіксувала загострення на Донбасі

Війна на Донбасі. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n152880-ponad-1-5-tysyachi-obstriliv-za-try-dni-obsie-zafiksuvala-zagostrennya-na-donbasi.html

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Загострення на Донбасі спостерігається останніми днями. У Донецькій області з вечора 2 квітня по вечір 5 квітня місія ОБСЄ зафіксувала 1 тис. 424 порушень режиму припинення вогню, у тому числі 281 вибух.

На Донеччині виявили 1 тис. 424 випадків порушення режиму припинення вогню, а на Луганщині — 126 таких порушень. Про це повідомляється в опублікованому звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Повідомляється, що 900 цих порушень режиму припинення вогню (кулеметний вогонь) сталися в ніч із 2 на 3 квітня в районі на південь від окупованої Горлівки. Решта порушень були зафіксовані в районах на північний захід від Донецька в ніч із 2 на 3 квітня та на північ від Широкиного протягом ночі від 3−4 квітня.

Більшість вибухів на Луганщині (79) було зафіксовано ввечері 2 квітня в районах на північ від окупованої Кадіївки та на південному сході підконтрольної уряду Попасної.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що обстріли бойовиками позицій українських військових та цивільної інфраструктури тривають, попри досягнуті влітку 2020 року домовленості про запровадження на Донбасі режиму «тиші». 6 квітня внаслідок обстрілу було знеструмлено насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу.