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Ракурс
Обстрел. Фото: 5 канал

Более 1,5 тысячи обстрелов за три дня — ОБСЕ зафиксировала обострение на Донбассе

7 апр 2021, 10:45
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Обострение на Донбассе наблюдается в последние дни. В Донецкой области с вечера 2 апреля по вечер 5 апреля миссия ОБСЕ зафиксировала 1 тыс. 424 нарушения режима прекращения огня, в том числе 281 взрыв.

В Донецкой области обнаружили 1 тыс. 424 случаев нарушения перемирия, а в Луганской — 126 таких нарушений. Об этом сообщается в опубликованном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Сообщается, что 900 этих нарушений режима прекращения огня (пулеметный огонь) произошли в ночь со 2 на 3 апреля в районе к югу от оккупированной Горловки. Остальные нарушения были зафиксированы в районах на северо-западе от Донецка в ночь с 2 на 3 апреля и к северу от Широкино в течение ночи 3−4 апреля.


Большинство взрывов на Луганщине (79) было зафиксировано вечером 2 апреля в районах к северу от оккупированной Кадиевки и на юго-востоке подконтрольной правительству Попасной.

Напомним, ранее мы сообщали, что обстрелы боевиками позиций украинских военных и гражданской инфраструктуры продолжаются, несмотря на достигнутые летом 2020 года договоренности о введении на Донбассе режима «тишины». 6 апреля в результате обстрела была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода.

Источник: Ракурс


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