Более 1,5 тысячи обстрелов за три дня — ОБСЕ зафиксировала обострение на Донбассе

Более 1,5 тысячи обстрелов за три дня — ОБСЕ зафиксировала обострение на Донбассеhttps://racurs.ua/n152880-bolee-1-5-tysyachi-obstrelov-za-tri-dnya-obse-zafiksirovala-obostrenie-na-donbasse.htmlРакурс
Обострение на Донбассе наблюдается в последние дни. В Донецкой области с вечера 2 апреля по вечер 5 апреля миссия ОБСЕ зафиксировала 1 тыс. 424 нарушения режима прекращения огня, в том числе 281 взрыв.
В Донецкой области обнаружили 1 тыс. 424 случаев нарушения перемирия, а в Луганской — 126 таких нарушений. Об этом сообщается в опубликованном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Сообщается, что 900 этих нарушений режима прекращения огня (пулеметный огонь) произошли в ночь со 2 на 3 апреля в районе к югу от оккупированной Горловки. Остальные нарушения были зафиксированы в районах на северо-западе от Донецка в ночь с 2 на 3 апреля и к северу от Широкино в течение ночи 3−4 апреля.
Большинство взрывов на Луганщине (79) было зафиксировано вечером 2 апреля в районах к северу от оккупированной Кадиевки и на юго-востоке подконтрольной правительству Попасной.
Напомним, ранее мы сообщали, что обстрелы боевиками позиций украинских военных и гражданской инфраструктуры продолжаются, несмотря на достигнутые летом 2020 года договоренности о введении на Донбассе режима «тишины». 6 апреля в результате обстрела была обесточена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода.