Частную яхту Медведчука арестовал суд. Фото: ponomaroleg.com

https://racurs.ua/n153030-yahtu-medvedchuka-arestoval-sud-podrobnosti.html

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Арестована яхта одного из лидеров политсилы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Суд наложил арест на одно из судов, которое принадлежит Медведчуку. Соответствующее решение на основе материалов СБУ принял Херсонский городской суд 9 апреля. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители утверждают, что экипаж яхты ROMANCE 1, которая приписана в порту Херсона, неоднократно нарушал украинское законодательство. В частности, частное судно заходило в порты оккупированного Россией Крыма. Сейчас следователи изучают обстоятельства неоднократного нарушения экипажем порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

В спецслужбе отметили, что в деле яхты Медведчука продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 3 ст. 110−2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), ч. 1, 2, 3 ст. 332−1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 9 апреля на базу охранного агентства «Шторм», которое принадлежит соратникам нардепу Виктору Медведчуку, пришли с обысками. Следственные действия продолжались в рамках уголовного производства, открытого по факту самовольного занятия земельного участка на Трухановом острове.