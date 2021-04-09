Ще в одній області України ввели карантин «червоного» рівня. Фото:

https://racurs.ua/ua/n153032-chervonyy-riven-epidnebezpeky-vvely-sche-v-odniy-oblasti-ukrayiny.html

Ракурс

Харківська область з 11 квітня потрапить у «червону» зону карантину, де діють максимальні карантинні обмеження.

Рішення по Харківщині було прийняте Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусною хворобою в регіоні. Про це 9 квітня повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram.

У «червоній» карантиннійзоні не працюють ТРЦ, кафе, ресторани, а масові заходи заборонені. Обмеження стосуються й відвідування навчальних закладів. Місцева влада має право самостійно обмежувати роботу громадського транспорту.

Як відомо, зараз у «червоній» зоні карантину зараз перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Також Немчінов відзначив, що з 10 квітня Івано-Франківська область вийде з «червоної» зони карантину й перейде до «помаранчевої».

Нагадаємо, посилений карантин через епідемію коронавірусу запровадили в Тернополі, Чернігові та Херсонській області. А «Укрзалізниця» вирішила ввести обмеження щодо послуг залізниці на території Хмельницької області.