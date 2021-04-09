Уряд частково легалізував медичний канабіс, фото:

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Кабмін віднісши деякі препарати на основі канабіноїдів до списку речовин з обмеженим обігом.

Про це йдеться у тексті урядової постанови № 324 «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», опублікованої на сайті уряду.

Так, у списку речовин, обіг яких на території України обмежено, опинились препарат «Набілон» (синтетичний канабіноїд, що імітує дію тетрагідроканабінолу — головного психоактивного компонента канабісу) та «Набіксімолс» (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом тетрагідроканабінолу та канабідіолу).

Зазначається, що тепер обіг «Набілону», «Набіксімолсу» та «Дронабінолу» (тетрагідроканабінолу) дозволений в Україні лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення ліків.

Водночас співорганізатор Маршу Свободи за реформи державної політики щодо наркотиків Тарас Ратушний у коментарі виданню «Суспільне» заявив, що ця урядова постанова не розв’яже проблему забезпечення українських пацієнтів необхідними препаратами на основі канабісу:

вона не вирішує доступ до наукових досліджень — наявність двох препаратів, які потрібно буде завозити в готових лікарських формах, не дає можливості українським вченим досліджувати канабіноїди, яких вже відкрито понад 100;

ці препарати не закривають потреби всього спектру всіх пацієнтів, які хворіють на різні хвороби;

на заваді також може стати й висока ціна препаратів.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нещодавно розповів, що думає про легалізацію канабісу.