Навчання в Чорнобилі. Фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження

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Навчання з гасіння лісових пожеж відбулися в Чорнобильській зоні.

До тактико-спеціальних маневрів залучили не лише рятувальників ДСНС, але й працівників низки державних спеціалізованих підприємств та фахівців Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. За легендою, пожежа виникла в районі Корогодського лісництва. Про це 9 квітня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Поки рятувальники гасили умовну пожежу, експерти аналізували, чи сильно повітря було забруднене радіацією. Низка фахівців відповідала за аеророзвідку умовного місця пожежі.

Перший заступник голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Андрій Пляцко заявив після навчань, що ефективна взаємодія та координація усіх підрозділів та підприємств може забезпечити локалізацію та ліквідацію лісових пожеж у найкоротші терміни.

Нагадаємо, пожежі в Чорнобилі навесні 2020 року спричинили колосальні наслідки для природи у Зоні відчуження. Тоді вогонь поширився на територію майже 100 га, а сама пожежа спричинила й чималі екологічні труднощі для Києва — мешканці столиці страждали у квітні від значної задимленості.