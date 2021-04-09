Вперше у Львові задіяли вертоліт для доставки важкохворого пацієнта. Фото: vz.kiev.ua

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Медичний вертоліт у Львові вперше задіяли для термінової евакуації.

У п’ятницю, 9 квітня, у Львів з міста Турки гелікоптером доставили пацієнтку у важкому стані. Гвинтокрил приземлився біля лікарні швидкої допомоги. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram.

Історичний момент для всіх нас. Медичний вертоліт щойно приземлився біля Лікарні швидкої допомоги. Пацієнтку у важкому стані доставили з Турки. Тепер у нас з’явилась можливість доставляти пацієнтів з важкодоступних районів, — написав він.

Як відомо, у Львівській області стартував пілотний проект з аеромедичної евакуації. Починаючи з квітня пацієнтів з інсультами, інфарктами, з важкими травмами після ДТП, іншими загрозливими для життя та здоров’я станами зможуть терміново доставляти до лікарень медичним гелікоптером. Львівські бригади будуть обслуговувати сім областей: Львівську, Закарпатську, Івано-Франківську, Волинську, Рівненську, Тернопільську та Чернівецьку.

Пілотний проект на Львівщині реалізовують на базі обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. У відділі аеромедичних евакуацій працюють 10 медпрацівників — п’ять лікарів і п’ять фельдшерів.

Нагадаємо, в МОЗ заявляли, що в Україні в 2021 році створять єдиний аеромедичний простір. Авіацію будуть залучати не лише для транспортування важкохворих, але й використовувати під час стихійних лих, якщо пацієнт травмувався.