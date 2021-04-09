Руслан Хомчак вакцинувався від COVID-19 на Донбасі. Фото: штаб ООС

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Ракурс

Щеплення від коронавірусу отримав головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

Укол вакцини генерал-полковник отримав у ході робочої поїздки до району проведення ООС на Донбасі. Хомчаку зробили щеплення від COVID-19 у військовому госпіталі, де вакцинувалися й інші військові. Про це 9 квітня повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Генерал-полковник Руслан Хомчак власним прикладом підтвердив необхідність імунізації — єдиного способу зупинити пандемію і повернутися до звичного життя, — зазначили в штабі.

Також нагадали, що військовослужбовці, які беруть участь в операції Об'єднаних сил, поряд з іншими категоріями громадян мають право на першочергове щеплення в рамках кампанії з вакцинації.

У штабі наголосили, що станом на 8 квітня, першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) отримали майже 335 тис. українців, з них 31 тис. 555 військовослужбовців Збройних сил України.

Нагадаємо, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини CoronaVac розробки Sinovac — 215 тис. доз препарату. У МОЗ заявили, що вакцинацію українців від коронавірусу китайським препаратом розпочнуть після 10 квітня.