Группа россиян умерла после прививки российским «Спутником». Фото: aa.com.tr

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Четыре человека скончались в России вскоре после прививки вакциной «Спутник-V».

Еще шесть россиян пожаловались на осложнения со здоровьем после уколов. Об этом говорится в секретных документах «Роспотребнадзора», которые аноним прислал в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). Там подтвердили получение документов, но комментировать информацию отказались, потому что идет проверка. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на документы.

Отмечается, трое погибших — женщины в возрасте 51, 69 и 74 года, а четвертого человека идентифицировать не удалось. Умерли они от проблем с сердцем, легкими и сахаром в крови. По меньшей мере в одном случае указано «поствакцинальное осложнение».

Также сообщается, что осложнения после вакцинации возникли у молодых людей, одному из них было 25 лет. Они жаловались на проблемы с дыханием, судороги, мышечную слабость, отеки, головокружение. Кроме того, температура тела была повышенной.

Комментировать информацию об осложнениях и смертях после вакцинации «Спутником» отказались в Фонде России, который занимается экспортом вакцины.

Напомним, Кабмин запретил на территории Украины регистрацию вакцин и других лекарственных препаратов для профилактики коронавируса, которые разработаны и изготовлены в Российской Федерации. Это касается и вакцины «Спутник-V».

В феврале сообщалось, что этот препарат начали принудительно испытывать на бюджетниках в оккупированном Крыму, а тем, кто отказывается прививаться «Спутником», открыто угрожали увольнением с работы. Также Москва планировала завезти эту вакцину в подконтрольные армии РФ районы Донецкой и Луганской областей.