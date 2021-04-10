Держсекретар США порушить питання щодо військ РФ біля кордонів України в Брюсселі

Блінкен. Фото: РБК

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Агресія Росії щодо України продовжує нарощуватися — біля українських кордонів стає дедалі більше російської техніки та військових.

У зв’язку з цим країни-партнери України б’ють тривогу. Про це повідомляє Bloomberg.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін вирушать у Брюссель для обговорення нарощування російських військ біля українських кордонів. Візит запланований на наступний тиждень та триватиме більшу його частину.

Повідомляється, що Остін проведе зустріч генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а Блінкен зустрінеться з європейськими чиновниками для обговорення ситуації в Україні. Загалом переговори стосуватимуться викликів, з якими стикається НАТО.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що представники США відвідали Донбас — у районі проведення операції Об'єднаних сил побувала американська делегація на чолі з аташе з питань армії та оборони, полковником Бріттані Стюарт. Представники Вашингтона відвідали підрозділи Збройних сил України, котрі виконують завдання на лінії зіткнення з окупаційною армією Росії, а також поспілкувалися з українськими воїнами.