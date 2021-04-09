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Ракурс
День народження сірника відзначають 10 квітня. Фото: freepik.com

10 квітня відзначають День народження сірника та свято Іларіона

9 кві 2021, 22:51
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10 квітня православні християни вшановують пам’ять преподобного Іларіона, який за переказами, силою молитви зводив дощ під час посухи, відганяв від полів шкідливих тварин і робив багато інших чудес.

Народні прикмети на 10 квітня:

  • Сороки сидять на верхівках дерев — холоди скоро закінчаться.
  • Дощ йде цього дня — буде хороший урожай.
  • Туман та іній віщують багатий урожай фруктів, овочів та злаків.

У світі 10 квітня відзначають Міжнародний день руху опору — вшановується пам’ять всіх людей, які протидіяли фашистам за час Другої світової війни на окупованих територіях. Також цього дня у різних країнах світу відзначається День братів і сестер — свято створене, щоб зміцнити стосунки між близькими людьми, а саме братами і сестрами.

Крім того, 10 квітня — День народження сірника, оскільки в 1831 році студент із Франції Шарль Соріано створив фосфорні сірники. А 10 квітня вже у 1833 році він замінив у суміші для сірникових головок білий фосфор жовтим. З цього моменту цей день вважається днем народження сірника.

Крім того, 10 квітня у світі відзначають Міжнародний день шпильки, День гольфіста та Всесвітній день гомеопатії.

10 квітня в історії:


  • 1710 рік — в Англії набрав сили прийнятий у 1709 році закон про авторське право.
  • 1833 рік — вперше розпочали виробництво сірників.
  • 1912 рік — англійський лайнер «Титанік» вийшов у своє перше й останнє плавання.
  • 1940 рік — Ісландія відділилася від Данії.

10 квітня день ангела відзначають: Марія, Іларіон, Степан, Боян, Євстрат, Ілля, Лазар, Сава та Микола.

Нагадаємо, 9 квітня у світі відзначали День антикваріату, а в США — свято Вінстона Черчилля. Православна церква вшановувала пам’ять мучениці Матрони Солунської.

Джерело: Ракурс


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