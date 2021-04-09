Що треба знати про всеукраїнський референдум. Фото: Вільне радіо

https://racurs.ua/ua/n153044-zakon-pro-vseukrayinskyy-referendum-scho-treba-znaty.html

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Закон про всеукраїнський референдум вже підписаний Володимиром Зеленським.

Коли закон № 1135-IX набуде чинності, то українці зможуть розглядати на референдумі питання щодо загальнодержавного значення, про зміну території України та про припинення дії законом України або окремими його положеннями. Також можна буде розглянути питання щодо затвердження закону Про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України.

Результати референдуму щодо вирішення питань загальнодержавного значення затверджуватимуться у порядку, визначеному законодавством, тоді як результати референдуму з інших питань додатковому погодженню не підлягають. А прийняте на референдумі рішення можна буде переглянути лише через три роки. Для цього необхідно повторно провести референдум.

Голосувати на референдумі українці зможуть за механізмом, схожим для волевиявлення на виборах — будуть створені дільниці, складені списки виборців і надруковані бюлетені для голосування. Участь у референдумі добровільна, голосувати дозволяється лише дієздатним українцям, яким виповнилося 18 років.

Ініціаторами проведення референдуму можуть бути президент України та Верховна Рада України. Також референдум можуть провести у разі народного волевиявлення — не менше 3 млн осіб. Контролювати відповідність питань, винесених на всеукраїнський референдум, положенням Конституції України буде Конституційний суд України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський лише 8 квітня підписав закон «Про всеукраїнський референдум», який Верховна Рада ухвалила ще 26 січня 2021 року.