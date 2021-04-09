Зеленський ввів у дію санкції проти Януковича. Фото:

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Санкції проти Віктора Януковича та його команди 9 квітня погодив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти президента-втікача, колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та інших екс-чиновників часів Януковича. Рішення РНБО було ухвалене ще 19 березня. Про підписання указу № 151/2021 від 9 квітня Зеленським повідомила прес-служба Офісу президента.

Ввести в дію рішення РНБО від 19 березня 2021 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається). Контроль над виконанням рішення РНБО … покласти на секретаря РНБО, — йдеться в тексті указу.



Нагадаємо, 19 березня РНБО застосувала санкції проти колишніх президента України Віктора Януковича, прем'єр-міністра Миколи Азарова, генерального прокурора Віктора Пшонки, міністра освіти Дмитра Табачника та інших високопосадовців.