Автомобіль зі склопластику розробили в Тунісі. Фото: Wallys

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Машину зі склопластику розробила компанія Wallys з Тунісу, вартість новинки стартує від 13 тис. дол.

Панелі для трьохдверного кросовера Iris виготовляють в Африці, а ось вузли і агрегати для автомобіля імпортують з Франції. Матеріал із якого виготовляють кузов коштує недорого, але кожну панель необхідно шліфувати вручну. Ціна машини одна з найнижчих у країні, але в Тунісі більшість мешканців не в змозі собі купити навіть старе авто. Про це повідомляє Business Insider.

Під капотом новинки трициліндровий двигун PSA об'ємом 1,2 л, що розвиває 83 к. с. Авто може розвивати швидкість до 158 км/год., а з нуля до «сотні» розганяється за 13,2 секунди.

При бажанні майбутність власник може «прокачати» свою машину до вартості в 21 тис. дол. Автовиробник пропонує дозамовити діодну оптику, захист переднього бампера, фаркоп, панорамний дах, запасне колесо і камеру заднього виду. Колір машини можна обрати з 10 кольорів. За додаткову плату салон тридверного авто можна укомплектувати сенсорним дисплеєм і аудіосистемою, телефоном та вогнегасником.

Нагадаємо, у Нідерландах студенти створили спортивний автомобіль з перероблених відходів. Машина Luca майже повністю зроблений зі сміття — використали лляну тканину та перероблений пластик. А кузов «Луки» зроблений із матеріалу, який використовується в дитячих іграшках та кухонному приладді.