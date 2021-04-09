Автомобиль из стеклопластика разработали в Тунисе. Фото: Wallys

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Машину из стеклопластика разработала компания Wallys из Туниса, стоимость новинки стартует от 13 тыс. долл.

Панели для трехдверного кроссовера Iris изготавливают в Африке, а вот узлы и агрегаты для автомобиля импортируют из Франции. Материал из которого изготавливают кузов стоит недорого, но каждую панель необходимо шлифовать вручную. Цена машины одна из самых низких в стране, но в Тунисе большинство жителей не в состоянии себе купить даже старое авто. Об этом сообщает Business Insider.

Под капотом новинки трехцилиндровый двигатель PSA объемом 1,2 л, развивающий 83 л. с. Авто может развивать скорость до 158 км/ч., а с нуля до «сотни» разгоняется за 13,2 секунды.

При желании будущность владелец может «прокачать» свою машину до стоимости в 21 тыс. долл. Автопроизводитель предлагает дозаказать диодную оптику, защиту переднего бампера, фаркоп, панорамную крышу, запасное колесо и камеру заднего вида. Цвет машины можно выбрать из 10 цветов. За дополнительную плату салон трехдверного авто можно укомплектовать сенсорным дисплеем и аудиосистемой, телефоном и огнетушителем.

Напомним, в Нидерландах студенты создали спортивный автомобиль из переработанных отходов. Машина Luca почти полностью сделана из мусора — использовали льняную ткань и переработанный пластик. А кузов «Луки» сделан из материала, который используется в детских игрушках и кухонном оборудовании.