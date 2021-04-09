Зеленский ввел в действие санкции против Януковича. Фото:

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Ракурс

Санкции против Виктора Януковича и его команды 9 апреля согласовал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против беглого президента, бывшего премьер-министра Николая Азарова и других экс-чиновников времен Януковича. Решение СНБО было принято еще 19 марта. О подписании указа № 151/2021 от 9 апреля Зеленским сообщила пресс-служба Офиса президента.

Ввести в действие решение СНБО от 19 марта 2021 года «О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» (прилагается). Контроль над выполнением решения СНБО … возложить на секретаря СНБО, — говорится в тексте указа.



Напомним, 19 марта СНБО применил санкции против бывших президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова, генерального прокурора Виктора Пшонки, министра образования Дмитрия Табачника и других высокопоставленных чиновников.