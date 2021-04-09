Что надо знать о всеукраинском референдуме. Фото: Вільне радіо

https://racurs.ua/n153044-zakon-o-vseukrainskom-referendume-chto-nujno-znat.html

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Закон о всеукраинском референдуме уже подписан Владимиром Зеленским.

Когда закон № 1135-IX вступит в силу, то украинцы смогут рассматривать на референдуме вопрос об общегосударственном значении, об изменении территории Украины и о прекращении действия закона Украины или отдельными его положениями. Также можно будет рассмотреть вопрос об утверждении закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины.

Результаты референдума по решению вопросов общегосударственного значения будут утверждаться в порядке, определенном законодательством, тогда как результаты референдума по иным вопросам дополнительному согласованию не подлежат. А принятое на референдуме решение можно будет пересмотреть лишь через три года. Для этого необходимо повторно провести референдум.

Голосовать на референдуме украинцы смогут по механизму, схожему для волеизъявления на выборах — будут созданы участки, составлены списки избирателей и напечатаны бюллетени для голосования. Участие в референдуме добровольное, голосовать разрешается только дееспособным украинцам, которым исполнилось 18 лет.

Инициаторами проведения референдума могут быть президент Украины и Верховная Рада Украины. Также референдум могут провести в случае народного волеизъявления — не менее 3 млн человек. Контролировать соответствие вопросов, вынесенных на всеукраинский референдум, положениям Конституции Украины будет Конституционный суд Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский только 8 апреля подписал закон «О всеукраинском референдуме», который Верховная Рада приняла еще 26 января 2021 года.