День рождения спички отмечают 10 апреля. Фото: freepik.com

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Ракурс

10 апреля православные христиане чтят память преподобного Илариона, который по преданию, силой молитвы сводил дождь во время засухи, отгонял от полей вредных животных и совершал много других чудес.

Народные приметы на 10 апреля:

Сороки сидят на верхушках деревьев — холода скоро закончатся.

Дождь идет в этот день — будет хороший урожай.

Туман и иней предвещают богатый урожай фруктов, овощей и злаков.

В мире 10 апреля отмечают Международный день движения сопротивления — почитается память всех людей, которые противодействовали фашистам за время Второй мировой войны на оккупированных территориях. Также в этот день в разных странах мира отмечается День братьев и сестер — праздник создан, чтобы укрепить отношения между близкими людьми, а именно братьями и сестрами.

Кроме того, 10 апреля — День рождения спички, поскольку в 1831 году студент из Франции Шарль Сориано создал фосфорные спички. А 10 апреля уже в 1833 году он заменил в смеси для спичечных головок белый фосфор желтым. С этого момента этот день считается днем рождения спички.

Кроме того, 10 апреля в мире отмечают Международный день шпильки, День гольфиста и Всемирный день гомеопатии.

10 апреля в истории:

1710 год — в Англии вступил в силу принятый в 1709 году закон об авторском праве.

1833 год — впервые начали производство спичек.

1912 год — английский лайнер «Титаник» вышел в свое первое и последнее плавание.

1940 год — Исландия отделилась от Дании.

10 апреля день ангела отмечают: Мария, Иларион, Степан, Боян, Евстрат, Илья, Лазарь, Савва и Николай.

Напомним, 9 апреля в мире отмечали День антиквариата, а в США — праздник Уинстона Черчилля. Православная церковь чтила память мученицы Матроны Солунской.