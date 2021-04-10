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Ракурс
Блинкен. Фото: РБК

Госсекретарь США поднимет вопрос о войсках РФ у границ Украины в Брюсселе

10 апр 2021, 08:19
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Агрессия России в отношении Украины продолжает наращиваться — у украинских границ становится все больше российской техники и военных.

В связи с этим страны-партнеры Украины бьют тревогу. Об этом сообщает Bloomberg.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин отправятся в Брюссель для обсуждения наращивания российских войск у украинских границ. Визит запланирован на следующую неделю и продлится большую ее часть.


Сообщается, что Остин проведет встречу генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а Блинкен встретится с европейскими чиновниками для обсуждения ситуации в Украине. В общем переговоры будут касаться вызовов, с которыми сталкивается НАТО.

Напомним, ранее мы сообщали, что представители США посетили Донбасс — в районе проведения операции Объединенных сил побывала американская делегация во главе с атташе по вопросам армии и обороны, полковником Бриттани Стюарт. Представители Вашингтона посетили подразделения Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи на линии соприкосновения с оккупационной армией России, а также пообщались с украинскими воинами.

Источник: Ракурс


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