ВОЗ. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n153047-vakcinaciya-dlya-bogatyh-v-voz-pojalovalis-na-shokiruuschiy-disbalans-covid-vakcin-v-mire.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине и мире продолжается, но из-за большого спроса на COVID-вакцину большинство бедных стран остаются позади по темпам вакцинации.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что сейчас распределение вакцин от коронавируса среди мировых стран определяется по уровню доходов конкретного государства. Об этом он заявил во время брифинга.

Он заявил, что в распределении вакцин сохраняется «шокирующий дисбаланс», а в некоторых странах прививки не получили даже врачи, работающие на передовой борьбы с коронавирусом.

По информации ВОЗ, более 700 млн доз вакцин от коронавируса были распределены в глобальном масштабе, но более 87% из них пошли в страны с высоким или средним уровнем доходов, в то же время бедные страны получили лишь 0,2% от вакцин в целом. В соответствии с таким распределением вакцин в странах с высоким уровнем доходов почти каждый четвертый получил вакцину от коронавируса, а в странах с низкими доходами это одна прививка на более чем 500 человек.

Он добавил, что кампании вакцинации уже стартовали в 194 странах мира, а 26 еще не начали этот процесс, хотя 17 из них получили необходимые препараты. В рамках программы COVAX за последние шесть недель поступило более 38 млн доз COVID-вакцин в более чем 100 стран. Это составляет менее 50% от плана. Ранее ожидалось, что COVAX доставит почти 100 млн доз до конца марта.

Напомним, ранее мы сообщали, что южноафриканский штамм коронавируса обладает мутациями, которых изначально не зафиксировали во время изучения британского варианта SARS-CoV-2. Поэтому он хуже реагирует на существующие вакцины от COVID-19.