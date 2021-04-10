Вулкан. Фото: The Watchers

https://racurs.ua/n153052-gigantskiy-peplopad-ustroil-vulkan-na-karibah-foto-video.html

Ракурс

Извержение вулкана на Карибах обернулось выбросом гигантского столба пепла, который поднялся на высоту 12 км над уровнем моря.

Необычное природное явление бушевало на острове Сент-Винсент в Карибском море. Об этом сообщает The Watchers.





Сообщается, что на склонах вулкана и в близлежащих поселках наблюдался масштабный пеплопад. Ожидается, что взрывное извержение будет длиться несколько дней или даже недель.

Вулканологи из Центра сейсмических исследований университета Вест-Индии заявили, что области, которые были затронуты пирокластическими потоками, будут оставаться в «красной» и «оранжевой» зонах вулканической опасности до улучшения ситуации. Жителей ближайших поселков эвакуировали.



Метеорологическая служба Барбадоса предупредила, что на территории острова ожидается большой выброс пепла. В Сент-Люсии и Гренаде также выпадет пепел. Шлейф пепла в небе может вызвать задержку авиарейсов. Также за сутки ученые зафиксировали шесть этапов вулканического землетрясения за сутки.







Напомним, ранее мы сообщали, что в Гватемале уже почти два месяца продолжается извержение вулкана Пакая. Периодические столбы обильного пепла продолжаются от нескольких минут до часа, достигая высоты 3,4 км над уровнем моря и перемещаясь на 10 км в южном направлении, что, в частности, вызывает пеплопад в расположенных там населенных пунктах.