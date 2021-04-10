Вулкан. Фото: The Watchers

https://racurs.ua/ua/n153052-gigantskyy-peplopad-vlashtuvav-vulkan-na-karybah-foto-video.html

Ракурс

Виверження вулкана на Карибах обернулося викидом гігантського стовпа попелу, який піднявся на висоту 12 км над рівнем моря.

Незвичайне природне явище вирувало на острові Сент-Вінсент у Карибському морі. Про це повідомляє The Watchers.





Повідомляється, що на схилах вулкана й у довколишніх селищах спостерігався масштабний пеплопад. Очікується, що вибухове виверження триватиме кілька днів або навіть тижнів.



Вулканологи з Центру сейсмічних досліджень університету Вест-Індії заявили, що області, які були порушені пірокластичними потоками, залишатимуться в «червоній» і «помаранчевій» зонах вулканічної небезпеки до поліпшення ситуації. Жителів найближчих селищ евакуювали.

Метеорологічна служба Барбадосу попередила, що на території острова очікується великий викид попелу. У Сент-Люсії і Гренаді також випаде попіл. Шлейф попелу в небі може спричинити затримку авіарейсів. Також за добу вчені зафіксували шість етапів вулканічного землетрусу за добу.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Гватемалі вже майже два місяці триває виверження вулкана Пакая. Періодичні стовпи рясного попелу тривають від кількох хвилин до години, досягаючи висоти 3,4 км над рівнем моря й переміщаючись на 10 км у південному напрямку, що, зокрема, викликає пеплопад у розташованих там населених пунктах.