Український захисник дістав поранення на Донбасі

Війна. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n153051-ukrayinskyy-zahysnyk-distav-poranennya-na-donbasi.html

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Війна на Донбасі продовжується, унаслідок загострення конфлікту поранення отримав один український військовослужбовець.

Загалом за минулу добу, 9 квітня, було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку маріонеткових збройних формувань Росії. Про це повідомили в прес-службі операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», що біля селищ Піски та Водяне, регулярні російські військові та їх пособники відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Старогнатівки окупанти обстрілювали позиції наших воїнів з автоматичних станкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Луганське, російські загарбники відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. У напрямку населеного пункту Зайцеве ворог здійснив мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Один з українських військових отримав осколкове поранення, наразі його доставлено до шпиталю. Стан здоров’я пораненого залишається задовільним. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський підбив підсумки дводенної робочої поїздки на Донбас. 9 квітня глава держави відвідав позиції на передньому краї оборони, на яких під час загострення ситуації загинули та отримали поранення українські військовослужбовці.