Украинский защитник получил ранение на Донбассе

Война. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n153051-ukrainskiy-zaschitnik-poluchil-ranenie-na-donbasse.html

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Война на Донбассе продолжается, вследствие обострения конфликта ранение получил один украинский военнослужащий.

Всего за минувшие сутки, 9 апреля, было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны марионеточных вооруженных формирований России. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил.

Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», у поселков Пески и Водяное, регулярные российские военные и их пособники открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Старогнатовки оккупанты обстреливали позиции наших воинов из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенного пункта Луганское, российские захватчики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении населенного пункта Зайцево враг совершил минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Один из украинских военных получил осколочное ранение, он доставлен в больницу. Состояние здоровья раненого остается удовлетворительным. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги двухдневной рабочей поездки на Донбасс. 9 апреля глава государства посетил позиции на переднем крае обороны, на которых во время обострения ситуации погибли и получили ранения украинские военнослужащие.