Ще одну вакцину перевірять на зв’язок із тромбозами

Тромбоз. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n153050-sche-odnu-vakcynu-pereviryat-na-zv-yazok-iz-trombozamy.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу деякими препаратами може збільшувати шанс на появу тромбозу.

Можливий зв’язок між виникненням тромбозу і вакциною від коронавірусу виробництва Johnson & Johnson розгляне Європейське агентство з лікарських засобів (EMA). Про це повідомляє прес-служба агентства.

Повідомляється, що комітет із безпеки EMA був повідомлений про чотири випадки появи незвичайних тромбів відразу після вакцинації препаратом бельгійської компанії Janssen (яка належить Johnson & Johnson, — ред.). Водночас один випадок зафіксували під час клінічних випробувань, а ще три — під час вакцинації населення в США. Один із цих випадків тромбозу виявився летальним.

Зазначимо, що вакцинація препаратом Janssen наразі використовується тільки в США. У Євросоюзі її почнуть використовувати упродовж найближчих тижнів. EMA наголошує, що вчені не знають, чи існує зв’язок між вакциною і випадками тромбозу

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцину Johnson & Johnson перевірять через побічні ефекти в щеплених у Колорадо — у місті Денвер тимчасово закрили центр вакцинації препаратом Johnson & Johnson. Там напередодні в 13 осіб, які отримали дозу вакцини, виявили побічні ефекти. Влада штату Колорадо не пояснює, про які саме реакції йде мова, однак зазначають, що рішення прийнято для з’ясування всіх обставин.