Інтернет-гіганта Aliexpress жорстко покарала влада Китаю

Aliexpress. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n153049-internet-giganta-aliexpress-jorstko-pokarala-vlada-kytau.html

Ракурс

Alieхpress, відомий китайський торговельний майданчик. що входить до холдингу Alibaba, був оштрафований китайським регулятором із контролю й регулювання ринку.

На бізнес мільярдера Джека Ма наклали рекордний для країни штраф у розмірі 18,3 млрд юанів або 2,8 млрд дол. за порушення антимонопольних правил. Про це йдеться в заяві відомства.

Повідомляється, що до цього компанію оштрафували за регулярні порушення антимонопольного законодавства. Сума штрафу була встановлена на рівні 4% від виторгу, який компанія отримала у 2019 році на території Китаю. Таким чином, Alibaba мусить виплатити 18,22 млрд юанів.

У керівництві холдингу Aliababa планують провести селекторну нараду структур, що входять до складу компанії, для обговорення цієї ситуації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Alibaba, китайська торгова група, до якої належить відома онлайн-платформа AliExpress, під час розпродажу до Дня холостяка встановила новий рекорд. Компанія заробила за чотири доби понад 74,1 млрд дол. Рішення збільшити час розпродажу було прийняте через епідемію коронавірусу.