Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус. Фото: Facebook

Коронавірус масово вбиває українців — майже 400 смертей за добу (ІНФОГРАФІКА)

10 кві 2021, 08:58
999

Коронавірус в Україні продовжує вирувати. Кількість госпіталізацій невпинно зростає, як і кількість нових випадків. Так, за минулу добу, 9 квітня, вірус виявили у 17 тис. 463 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 841 тис. 137 людей. Подолали коронавірус станом на вчора 10 тис. 722 людини, а загалом вже одужали 1 млн 405 тис. 826 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 398 осіб. Загальна кількість жертв становить 36 тис. 779 людей.
Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО


За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 тис. 605 інфікувань), Дніпропетровській області (1 тис. 383 нових випадків), Харківській області (1 тис. 343 заражень), Львівській області (1 тис. 342 хворих).

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

Динаміка розповсюдження коронавірусу та вакцинації в регіонах така:

  • м. Київ — 1605 випадків/ 1 850 щеплень;
  • Вінницька область — 438 випадків/ 840 щеплень;
  • Волинська область — 512 випадків/ 460 щеплень;
  • Дніпропетровська область — 1 383 випадки/ 2 330 щеплень;
  • Донецька область — 908 випадків/ 750 щеплень;
  • Житомирська область — 560 випадків/ 740 щеплень;
  • Закарпатська — 225 випадків/ 460 щеплень;
  • Запорізька область — 741 випадок/ 650 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 134 випадки/ 539 щеплень;
  • Київська область — 1 133 випадки/ 1 970 щеплень;
  • Кіровоградська область — 177 випадків/ 700 щеплень;
  • Луганська область — 263 випадки/ 390 щеплень;
  • Львівська область — 1 342 випадки/ 1 910 щеплень;
  • Миколаївська область — 375 випадків/ 269 щеплень;
  • Одеська область — 1 058 випадків/ 710 щеплень;
  • Полтавська область — 764 випадки/ 770 щеплень;
  • Рівненська область — 535 випадків/ 580 щеплень;
  • Сумська область — 677 випадків/ 570 щеплень;
  • Тернопільська область — 533 випадки/ 650 щеплень;
  • Харківська область — 1 343 випадки/ 410 щеплень;
  • Херсонська область — 321 випадок/ 440 щеплень;
  • Хмельницька область — 764 випадки/ 1000 щеплень;
  • Черкаська область — 764 випадки/ 50 щеплень;
  • Чернівецька область — 331 випадок/ 510 щеплень;
  • Чернігівська область — 577 випадків/ 310 щеплень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Харківська область з 11 квітня потрапить у «червону» зону карантину, де діють максимальні карантинні обмеження. Рішення щодо Харківщини було прийняте Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусною хворобою в регіоні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів