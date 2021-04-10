Коронавірус. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n153048-koronavirus-masovo-vbyvaie-ukrayinciv-mayje-400-smertey-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує вирувати. Кількість госпіталізацій невпинно зростає, як і кількість нових випадків. Так, за минулу добу, 9 квітня, вірус виявили у 17 тис. 463 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 841 тис. 137 людей. Подолали коронавірус станом на вчора 10 тис. 722 людини, а загалом вже одужали 1 млн 405 тис. 826 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 398 осіб. Загальна кількість жертв становить 36 тис. 779 людей.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 тис. 605 інфікувань), Дніпропетровській області (1 тис. 383 нових випадків), Харківській області (1 тис. 343 заражень), Львівській області (1 тис. 342 хворих).





Динаміка розповсюдження коронавірусу та вакцинації в регіонах така:

м. Київ — 1605 випадків/ 1 850 щеплень;

Вінницька область — 438 випадків/ 840 щеплень;

Волинська область — 512 випадків/ 460 щеплень;

Дніпропетровська область — 1 383 випадки/ 2 330 щеплень;

Донецька область — 908 випадків/ 750 щеплень;

Житомирська область — 560 випадків/ 740 щеплень;

Закарпатська — 225 випадків/ 460 щеплень;

Запорізька область — 741 випадок/ 650 щеплень;

Івано-Франківська область — 134 випадки/ 539 щеплень;

Київська область — 1 133 випадки/ 1 970 щеплень;

Кіровоградська область — 177 випадків/ 700 щеплень;

Луганська область — 263 випадки/ 390 щеплень;

Львівська область — 1 342 випадки/ 1 910 щеплень;

Миколаївська область — 375 випадків/ 269 щеплень;

Одеська область — 1 058 випадків/ 710 щеплень;

Полтавська область — 764 випадки/ 770 щеплень;

Рівненська область — 535 випадків/ 580 щеплень;

Сумська область — 677 випадків/ 570 щеплень;

Тернопільська область — 533 випадки/ 650 щеплень;

Харківська область — 1 343 випадки/ 410 щеплень;

Херсонська область — 321 випадок/ 440 щеплень;

Хмельницька область — 764 випадки/ 1000 щеплень;

Черкаська область — 764 випадки/ 50 щеплень;

Чернівецька область — 331 випадок/ 510 щеплень;

Чернігівська область — 577 випадків/ 310 щеплень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Харківська область з 11 квітня потрапить у «червону» зону карантину, де діють максимальні карантинні обмеження. Рішення щодо Харківщини було прийняте Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусною хворобою в регіоні.