Коронавирус. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине продолжает бушевать. Количество госпитализаций неуклонно растет, как и количество новых случаев. Так, за минувшие сутки, 9 апреля, вирус был обнаружен у 17 тыс. 463 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 841 тыс. 137 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 10 тыс. 722 человека, а в целом уже выздоровели 1 млн 405 тыс. 826 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 398 человек. Общее число жертв составляет 36 тыс. 779 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 тыс. 605 заражений), Днепропетровской области (1 тыс. 383 новых случаев), Харьковской области (1 тыс. 343 заражений), Львовской области (1 тыс. 342 больных).

Динамика распространения коронавируса и вакцинации в регионах такова:

г. Киев — 1605 случаев /1850 прививок;

Винницкая область — 438 случаев /840 прививок;

Волынская область — 512 случаев /460 прививок;

Днепропетровская область — 1383 случая /2330 прививок;

Донецкая область — 908 случаев /750 прививок;

Житомирская область — 560 случаев /740 прививок;

Закарпатская — 225 случаев /460 прививок;

Запорожская область — 741 случай /650 прививок;

Ивано-Франковская область — 134 случая /539 прививок;

Киевская область — 1133 случая /1970 прививок;

Кировоградская область — 177 случаев /700 прививок;

Луганская область — 263 случая /390 прививок;

Львовская область — 1342 случая /1910 прививок;

Николаевская область — 375 случаев /269 прививок;

Одесская область — 1058 случаев /710 прививок;

Полтавская область — 764 случая /770 прививок;

Ровенская область — 535 случаев /580 прививок;

Сумская область — 677 случаев /570 прививок;

Тернопольская область — 533 случая /650 прививок;

Харьковская область — 1343 случая /410 прививок;

Херсонская область — 321 случай /440 прививок;

Хмельницкая область — 764 случая /1000 прививок;

Черкасская область — 764 случая /50 прививок;

Черновицкая область — 331 случай /510 прививок;

Черниговская область — 577 случаев /310 прививок.

Напомним, ранее мы сообщали, что Харьковская область с 11 апреля попадет в «красную» зону карантина, где действуют максимальные карантинные ограничения. Решение о переходе Харьковщины было принято Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионе.