Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус. Фото: Facebook

Коронавирус массово убивает украинцев — почти 400 смертей за сутки (ИНФОГРАФИКА)

10 апр 2021, 08:58
999

Коронавирус в Украине продолжает бушевать. Количество госпитализаций неуклонно растет, как и количество новых случаев. Так, за минувшие сутки, 9 апреля, вирус был обнаружен у 17 тыс. 463 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 841 тыс. 137 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 10 тыс. 722 человека, а в целом уже выздоровели 1 млн 405 тыс. 826 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 398 человек. Общее число жертв составляет 36 тыс. 779 человек.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: РНБОЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 тыс. 605 заражений), Днепропетровской области (1 тыс. 383 новых случаев), Харьковской области (1 тыс. 343 заражений), Львовской области (1 тыс. 342 больных).


Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: РНБО

Динамика распространения коронавируса и вакцинации в регионах такова:

  • г. Киев — 1605 случаев /1850 прививок;
  • Винницкая область — 438 случаев /840 прививок;
  • Волынская область — 512 случаев /460 прививок;
  • Днепропетровская область — 1383 случая /2330 прививок;
  • Донецкая область — 908 случаев /750 прививок;
  • Житомирская область — 560 случаев /740 прививок;
  • Закарпатская — 225 случаев /460 прививок;
  • Запорожская область — 741 случай /650 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 134 случая /539 прививок;
  • Киевская область — 1133 случая /1970 прививок;
  • Кировоградская область — 177 случаев /700 прививок;
  • Луганская область — 263 случая /390 прививок;
  • Львовская область — 1342 случая /1910 прививок;
  • Николаевская область — 375 случаев /269 прививок;
  • Одесская область — 1058 случаев /710 прививок;
  • Полтавская область — 764 случая /770 прививок;
  • Ровенская область — 535 случаев /580 прививок;
  • Сумская область — 677 случаев /570 прививок;
  • Тернопольская область — 533 случая /650 прививок;
  • Харьковская область — 1343 случая /410 прививок;
  • Херсонская область — 321 случай /440 прививок;
  • Хмельницкая область — 764 случая /1000 прививок;
  • Черкасская область — 764 случая /50 прививок;
  • Черновицкая область — 331 случай /510 прививок;
  • Черниговская область — 577 случаев /310 прививок.

Напомним, ранее мы сообщали, что Харьковская область с 11 апреля попадет в «красную» зону карантина, где действуют максимальные карантинные ограничения. Решение о переходе Харьковщины было принято Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в регионе.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров