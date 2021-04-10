Интернет-гиганта Aliexpress жестко наказали власти Китая

Aliexpress. Фото: IStock

https://racurs.ua/n153049-internet-giganta-aliexpress-jestko-nakazali-vlasti-kitaya.html

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Alieхpress, известную китайскую торговую площадку, что входит в холдинг Alibaba, оштрафовал китайский регулятор по контролю и регулированию рынка.

На бизнес миллиардера Джека Ма наложили рекордный для страны штраф в размере 18,3 млрд юаней или 2,8 млрд долл. за нарушение антимонопольных правил. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что до этого компанию штрафовали за регулярные нарушения антимонопольного законодательства. Сумма штрафа была установлена на уровне 4% от выручки, который компания получила в 2019 году на территории Китая. Таким образом, Alibaba должен выплатить 18,22 млрд юаней.

В руководстве холдинга Aliababa планируют провести селекторное совещание структур, входящих в состав компании, для обсуждения этой ситуации.

Напомним, ранее мы сообщали, что Alibaba, китайская торговая группа, к которой относится известная онлайн-платформа AliExpress, во время распродажи ко Дню холостяка установила новый рекорд. Компания заработала за четверо суток более 74,1 млрд долл. Решение увеличить время распродажи было принято из-за эпидемии коронавируса.