Вулкан в Гватемале выбрасывает двухкилометровые потоки лавы

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Ракурс

Продолжается повышенная активность вулкана Пакайя в Гватемале с сильными выбросами пепла и потоками лавы.

Местные жители время от времени слышат взрывы — от умеренных до сильных, а облака пепла достигают высоты примерно 4 км над уровнем моря. Шлейф пепла относит на север и северо-запад на расстояние примерно 50 км, сообщает «Синьхуа».

Лавовые потоки достигают 1,5 км в длину на юго-западе и 500 м на востоке горы.

Извержения Пакайи, одного из самых активных вулканов Гватемалы, хорошо видно из Гватемалы, столицы страны. Столичный международный аэропорт закрыли 24 марта из-за мощного извержения пепла.

Вулкан расположен в 43 км от столицы Гватемалы, он активно извергается, выпуская облака пепла на высоту до четырех километров.

На видео видно распространение пепла, а также его широкий слой на улицах, автомобилях и зданиях.

Правительство обнародовало видео, на котором видно большое количество пепла на взлетных полосах, что делает опасной эксплуатацию аэропорта.

Вулкан Пакайя активно извергается уже несколько недель. Из него вытекает магма, которая создает пепел, оседающий в радиусе 50 км и влияющий на жизнь местных жителей.