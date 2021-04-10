Агресія Росії. Фото: Політраша

https://racurs.ua/ua/n153054-rosiya-maie-prypynyty-pidburlyvu-rytoryku-blinken-obgovoryv-agresiu-rf-iz-franciieu.html

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Агресія Росії на українських кордонах викликала занепокоєння в США та Європі. Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із колегами з Франції та Німеччини нарощування військової присутності РФ біля кордонів України.

У Європі підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Про це йдеться в заявах на сайті Держдепу.

Повідомляється, що Блінкен та міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважають, що Росія мусить припинити свою небезпечну та безвідповідальну риторику, а також відмовитися від накопичення військової сили в окупованому Криму та вздовж кордонів України.

У розмові з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом обидві сторони наголосили на важливості підтримки України проти російських провокацій, а також на необхідності негайного припинення Росією військового накопичення та підбурливої риторики.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що агресія Росії щодо України продовжує нарощуватися — біля українських кордонів стає дедалі більше російської техніки та військових. У зв’язку з цим країни-партнери України б’ють тривогу. Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін вирушать у Брюссель для обговорення нарощування російських військ біля українських кордонів. Візит запланований на наступний тиждень та триватиме більшу його частину.