Зеленского спровоцировали — судья Вовк о намерении президента ликвидировать ОАСК

https://racurs.ua/n153202-zelenskogo-sprovocirovali-sudya-vovk-o-namerenii-prezidenta-likvidirovat-oask.html

Ракурс

Ликвидировать Окружной административный суд Киева собрался Владимир Зеленский, на действия президента отреагировал глава ОАСК Павел Вовк.

Друзья, к сожалению, а может и к счастью, президент поддался на манипуляции отдельных «активистов» и по совместительству агентов иностранного влияния и внес на рассмотрение парламента законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева, — написал Вовк на своей странице в Facebook.

По его словам, «суд уже шесть лет находится под давлением и работает в атмосфере постоянных негативных информационных компаний и провокаций».

К данной новости я отношусь спокойно. В конце концов система административных судов пережила уже не одну реформу. Так что пусть теперь парламент определяется в соответствии с регламентными процедурами, — сказал председатель ОАСК.



Он сообщил, что суд продолжает работу в штатном режиме в соответствии с требованиями законодательства.

Напомним, Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева, который известен своими резонансными решениями и коррупционными скандалами.