Ликвидировать ОАСК собрался Зеленский

Зеленский и ОАСК. Фото: Ракурс

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева (ОАСК), который известен своими резонансными решениями и коррупционными скандалами.

Соответствующий законопроект внесли как неотложный. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Я вношу в парламент законопроект о ликвидации ОАСК, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений. Хватит сейфов, набитых миллионами наличных, у связанных с руководством суда лиц или ожидания очередных записей скандальных разговоров из кабинетов судей, которые думают, что перевешивают все в нашей стране. Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован, — заявил Зеленский.

До этого родного брата главы ОАСК Павла Вовка задержало НАБУ при получении взятки в 100 тыс. долларов — эти деньги предназначались для самого Павла Вовка. Ранее в НАБУ предполагали, что брат главы ОАСК помогал ему обогащаться на сделках с ценными бумагами.

Заметим, что Волк более 10 лет является главой ОАСК. До этого он работал в прокуратуре, а также был помощником экс-депутата от «Партии регионов» Сергея Кивалова. В декларации судьи нашли золотые часы, монеты, марки, коллекцию картин и автомобили, цена которых начинается от 20 тыс. долларов.

Во время председательства Вовка в ОАСК его судьи приняли несколько резонансных решений, в том числе о разблокировании Майдана Независимости в 2013 году, когда суд разрешил разобрать баррикады активистов Евромайдана, а за два дня «Беркут» пытался разогнать Майдан. Также ОАСК отменил национализацию «ПриватБанка», восстановил в должности экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова и отстранил от должности бывшую в. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

Дело о записи в кабинетах судей ОАСК завершило расследовать Антикоррупционное бюро. Речь идет о фактах совершения попыток захвата государственной власти, препятствовании работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участии в преступной организации и злоупотреблении влиянием со стороны главы и судей ОАСК. Среди подозреваемых — Вовк, двое его заместителей, четверо судей, председатель Государственной судебной администрации Украины, двое адвокатов.