Минздрав рассказал украинцам о составе COVID-вакцин. Фото: Укринформ

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Состав вакцин от COVID-19 раскрыло Министерство здравоохранения Украины.

В Украине уже используют вакцину Covieshield/AstraZeneca и ожидают вакцину AstraZeneca южнокорейского производителя SK Bioscience. Также в Украине в будущем используют китайскую вакцину CoronaVac и Sinovac Biotech и препарат Pfizer-BioNTech. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram.

В ведомстве отмечают, что состав вакцин зависит от технологии, использовавшейся для их разработки. Медики убеждают, что вакцины AstraZenecа разных производителей имеют одинаковый состав. Также отмечается, что важно знать состав, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки.

Если вы имеете подозрение, что у вас можете быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к вашему семейному врачу или терапевту ближайшей больницы, — говорится в сообщении.

Ранее в Китае подтвердили, что эффективность их вакцин не является достаточно высокой. По словам пресс-секретаря компании Sinovac Biotech Лю Пейчен, эффективность вакцины можно повысить, если увеличить интервал между двумя дозами. Сейчас он составляет 14 дней.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине с помощью препарата китайского производства CoronaVac началась 12 апреля. Препаратом CoronaVac будут вакцинировать маломобильные группы населения и лиц, которые за ними присматривают; педагогов, которые будут работать на ВНО; олимпийцев и паралимпийцев, которые поедут на Игры в 2021 году; патрульных полицейских.