Призыв. Фото: УП

https://racurs.ua/n153183-prizyv-v-armiu-na-prikarpate-shokirovany-procentom-otkazov-ot-slujby.html

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Призыв 2021 года обернулся неожиданным количеством отказов от службы. Более 85% призывников в Ивано-Франковске не явились для прохождения срочной службы.

Из всех призывников Ивано-Франковской городской территориальной общины в центр комплектования и социальной поддержки пришли только 528 из 3 тыс. 555 призывников. Об этом сообщил военный комиссар центра Виктор Сорокопуд.

Сообщается, что работа призывной комиссии началась на 1 апреля. С тех пор неявка призывников на Ивано-Франковщине составила 3 тыс. 27 человек. Военный комиссар заявил, что проходить срочную службу должны граждане с 18 до 27 лет.

Такое количество призывников он объяснил низким уровнем правового сознания и культуры граждан, отсутствием чувства долга и ответственности перед своей Родиной и непониманием своего конституционного долга.

Чтобы исправить ситуацию, военный комиссар предлагает обнародовать фамилии юношей, подлежащих призыву. Также 18 марта в Нацполицию передали список призывников, уклоняющихся от прохождения службы.

Как известно, 7−8 апреля состоялась первая отправка юношей в ВСУ. По состоянию на 13 апреля начали проходить службу 10 мужчин. Следующая отправка запланирована на 15 апреля. И последняя — на 17 июня.

Напомним, ранее мы сообщали, что весенний призыв в армию в Украине стартует с 1 апреля и продлится до конца июня 2021 года. На службу призовут мужчин от 18 до 27 лет, у которых нет оснований для освобождения от службы. При этом всего призвать на срочную службу в апреле-июне 2021 году хотят 14 тыс. 246 человек. В среднем количество призывников в каждой области колеблется в районе 600 человек.