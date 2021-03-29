Весенний призыв в Украине – Кабмин утвердил количество срочников. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n152439-vesenniy-prizyv-v-ukraine-kabmin-utverdil-kolichestvo-srochnikov.html

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Весенний призыв в армию в Украине стартует с 1 апреля и продлится до конца июня 2021 года.

На службу призовут мужчин от 18 до 27 лет, у которых нет оснований для освобождения от службы. При этом всего призвать на срочную службу в апреле-июне 2021 года должны 14 тыс. 246 человек.

В среднем число призывников в каждой области колеблется в районе 600 человек.

Тройку лидеров по количеству юношей, которые пойдут в армию, возглавляет Днепропетровская область — 1 тыс. 340 человек. Следом за ней идут Харьковская область — 1 тыс. 13 человек и Одесская область — 775 человек.

Призывники из Днепропетровской области в основном пополнят состав Вооруженных Сил Украины (518 человек), Национальной гвардии Украины (502 человека) и Госпогранслужбы (275 человек).

Меньше всего призывников запланировано из Луганской области (236 человек) и Закарпатской области (330 человек). В Киеве в армию пойдут 557 человек, из них больше всего попадет в Вооруженные Силы Украины (288 человек).

На проведения весенней призывной кампании Украина потратит 66 тыс. грн

Таким образом на одного призывника потратят 4 тыс. 633 грн, из которых:

4 тыс. 540 грн — выплатят призывникам в виде одноразовой денежной помощи;

93 грн — потратят на подготовку и проведение призыва.

Численность граждан, которые подлежат весеннему призыву, утверждена распоряжением Кабмина от 24 марта 2021 года № 230-р.

Напомним, в феврале Владимир Зеленский определил сроки проведения в Украине призыва на срочную военную службу в 2021 году.