Весняний призов в Україні – Кабмін затвердив кількість строковиків. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n152439-vesnyanyy-pryzov-v-ukrayini-kabmin-zatverdyv-kilkist-strokovykiv.html

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Весняний призов в армію в Україні стартує з 1 квітня і триватиме до кінця червня 2021 року.

На службу призвуть чоловіків від 18 до 27 років, в яких немає підстав для звільнення від служби. При цьому всього призвати на строкову службу у квітні-червні 2021 року мають 14 тис. 246 осіб.

В середньому кількість призовників в кожній області коливається в районі 600 осіб.

Трійку лідерів за кількістю юнаків, які підуть в армію, очолює Дніпропетровська область — 1 тис. 340 осіб. Далі за нею йдуть Харківська область — 1 тис. 13 осіб та Одеська область — 775 осіб.

Призовники з Дніпропетровської області в основному поповнять склад Збройних Сил України (518 осіб), Національної гвардії України (502 людини) і Держприкордонслужби (275 осіб).

Найменше призовників заплановано з Луганської області (236 осіб) та Закарпатській області (330 осіб). У Києві в армію підуть 557 чоловіків, з них найбільше потрапить до Збройних Сил України (288 осіб).

На проведення весняної призовної кампанії Україна витратить 66 тис. грн.

Таким чином на одного призовника витратять 4 тис. 633 грн, з яких:

4 тис. 540 грн — виплатять призовникам у вигляді одноразової грошової допомоги;

93 грн — витратять на підготовку і проведення призову.

Кількість громадян, які підлягають весняному призову, затверджена розпорядженням Кабміну від 24 березня 2021 року № 230-р.

Нагадаємо, Володимир Зеленський визначив терміни проведення в Україні призову на строкову військову службу у 2021 році.