Стало известно имя погибшего возле Майорского военного — его брата оккупанты убили в 2016 году

Война на Донбассе продолжается, фото: «24 Канал»

https://racurs.ua/n153182-stalo-izvestno-imya-pogibshego-vozle-mayorskogo-voennogo-ego-brata-okkupanty-ubili-v-2016-godu.html

Ракурс

На Донбассе сегодня, 13 апреля, утром на позициях в районе населенного пункта Майорское погиб военный из Буковины — старший солдат Алексей Мамчий.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Отмечается, что младший брат погибшего — Станислав Мамчий, в 2016 году погиб на блокпосту возле Авдеевки в результате минометного обстрела. Он был посмертно награжден орденом «За мужество».

Накануне вражеская пуля оборвала жизнь 24-летнего Ярослава Карлийчука из села Черепковцы Глыбокской территориальной общины Черновицкой области.

В связи с гибелью за два дня двух военных из Буковины, в области 13 и 14 апреля объявлен траур. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

В знак скорби на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будут приспущены Государственные Флаги Украины, отменены все развлекательные мероприятия, внесены изменения в программы теле- и радиовещания, — отмечается в сообщении.

Напомним, боевики сегодня с беспилотников сбросили гранаты на позиции украинских военных.