Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Война на Донбассе продолжается, фото: «24 Канал»

Стало известно имя погибшего возле Майорского военного — его брата оккупанты убили в 2016 году

13 апр 2021, 13:34
999

На Донбассе сегодня, 13 апреля, утром на позициях в районе населенного пункта Майорское погиб военный из Буковины — старший солдат Алексей Мамчий.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Отмечается, что младший брат погибшего — Станислав Мамчий, в 2016 году погиб на блокпосту возле Авдеевки в результате минометного обстрела. Он был посмертно награжден орденом «За мужество».

Накануне вражеская пуля оборвала жизнь 24-летнего Ярослава Карлийчука из села Черепковцы Глыбокской территориальной общины Черновицкой области.

В связи с гибелью за два дня двух военных из Буковины, в области 13 и 14 апреля объявлен траур. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.


В знак скорби на зданиях органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будут приспущены Государственные Флаги Украины, отменены все развлекательные мероприятия, внесены изменения в программы теле- и радиовещания, — отмечается в сообщении.

Напомним, боевики сегодня с беспилотников сбросили гранаты на позиции украинских военных.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров