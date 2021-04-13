Стало відоме ім’я загиблого біля Майорського військового — його брата окупанти вбили у 2016 році

Війна на Донбасі триває, фото: «24 Канал»

https://racurs.ua/ua/n153182-stalo-vidome-im-ya-zagyblogo-sogodni-viyskovogo-yogo-brata-okupanty-vbyly-u-2016-roci.html

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На Донбасі сьогодні, 13 квітня, вранці на позиціях в районі населеного пункту Майорське загинув військовий з Буковини — старший солдат Олексій Мамчій.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Зазначається, що молодший брат полеглого — Станіслав Мамчій, у 2016 році загинув на блокпосту біля Авдіївки в результаті мінометного обстрілу. Його було посмертно нагороджено орденом «За мужність».

Напередодні ворожа куля обірвала життя 24-річного Ярослава Карлійчука із села Черепківці Глибоцької територіальної громади Чернівецької області.

У зв’язку із загибеллю за два дні двох військових з Буковини, в області 13 та 14 квітня оголошено днями жалоби. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької обласної державної адміністрації.

На знак скорботи на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущено Державні Прапори України, скасовано всі розважальні заходи, внесено зміни до програми теле- та радіомовлення, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, бойовики сьогодні з безпілотників скинули гранати на позиції українських військових.