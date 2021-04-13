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Ракурс
Телескоп Hubble зробив вражаючий знімок скупчення галактик 

Телескоп Hubble зробив вражаючий знімок скупчення галактик

13 кві 2021, 13:32
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Телескоп Hubble сфотографував скупчення галактик Abell 2813, маса яких настільки велика, що викривляє світло, яке проходить крізь сузір’я від інших галактик.

Це скупчення діє як гравітаційна лінза, змушуючи світло з більш віддалених галактик згинатися навколо нього. Про це повідомляє прес-служба обсерваторії NASA.

Серед крихітних точок, спіралей та овалів, які є галактиками, що належать до скупчення, є декілька чітких фігур у формі півмісяця. Ці зігнуті дуги світла є яскравими прикладами явища, відомого як гравітаційне лінзування.

Саме ж гравітаційне лінзування відбувається, коли маса об'єкта змушує світло згинатися. Зігнуті півмісяці на цьому зображенні не є зігнутими галактиками.

Натомість вони є світлом від галактик, які насправді знаходяться поза межами Abell 2813.


Галактичне скупчення має настільки велику масу, що воно діє як гравітаційна лінза, змушуючи світло з більш віддалених галактик згинатися навколо нього. Ці спотворення можуть мати різну форму — довгі лінії або дуги.

Нагадаємо, телескоп Hubble зробив світлину спіральної галактики NGC 7678. Вона розташована в сузір’ї Пегаса за 164 млн світлових років від Землі.

Джерело: Ракурс


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