Телескоп Hubble зробив вражаючий знімок скупчення галактик

https://racurs.ua/ua/n153181-teleskop-hubble-zrobyv-vrajauchyy-znimok-skupchennya-galaktyk.html

Ракурс

Телескоп Hubble сфотографував скупчення галактик Abell 2813, маса яких настільки велика, що викривляє світло, яке проходить крізь сузір’я від інших галактик.

Це скупчення діє як гравітаційна лінза, змушуючи світло з більш віддалених галактик згинатися навколо нього. Про це повідомляє прес-служба обсерваторії NASA.

Серед крихітних точок, спіралей та овалів, які є галактиками, що належать до скупчення, є декілька чітких фігур у формі півмісяця. Ці зігнуті дуги світла є яскравими прикладами явища, відомого як гравітаційне лінзування.

Саме ж гравітаційне лінзування відбувається, коли маса об'єкта змушує світло згинатися. Зігнуті півмісяці на цьому зображенні не є зігнутими галактиками.

Натомість вони є світлом від галактик, які насправді знаходяться поза межами Abell 2813.

Галактичне скупчення має настільки велику масу, що воно діє як гравітаційна лінза, змушуючи світло з більш віддалених галактик згинатися навколо нього. Ці спотворення можуть мати різну форму — довгі лінії або дуги.

Нагадаємо, телескоп Hubble зробив світлину спіральної галактики NGC 7678. Вона розташована в сузір’ї Пегаса за 164 млн світлових років від Землі.