Телескоп Hubble зробив вражаючий знімок скупчення галактик 

Телескоп Hubble зробив вражаючий знімок скупчення галактикhttps://racurs.ua/ua/n153181-teleskop-hubble-zrobyv-vrajauchyy-znimok-skupchennya-galaktyk.htmlРакурс
Телескоп Hubble сфотографував скупчення галактик Abell 2813, маса яких настільки велика, що викривляє світло, яке проходить крізь сузір’я від інших галактик.
Це скупчення діє як гравітаційна лінза, змушуючи світло з більш віддалених галактик згинатися навколо нього. Про це повідомляє прес-служба обсерваторії NASA.
Серед крихітних точок, спіралей та овалів, які є галактиками, що належать до скупчення, є декілька чітких фігур у формі півмісяця. Ці зігнуті дуги світла є яскравими прикладами явища, відомого як гравітаційне лінзування.
Саме ж гравітаційне лінзування відбувається, коли маса об'єкта змушує світло згинатися. Зігнуті півмісяці на цьому зображенні не є зігнутими галактиками.
Натомість вони є світлом від галактик, які насправді знаходяться поза межами Abell 2813.
Галактичне скупчення має настільки велику масу, що воно діє як гравітаційна лінза, змушуючи світло з більш віддалених галактик згинатися навколо нього. Ці спотворення можуть мати різну форму — довгі лінії або дуги.
Нагадаємо, телескоп Hubble зробив світлину спіральної галактики NGC 7678. Вона розташована в сузір’ї Пегаса за 164 млн світлових років від Землі.