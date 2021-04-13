Зеленський. Фото: Страна

https://racurs.ua/ua/n153180-zelenskyy-dva-tyjni-namagaietsya-dodzvonytysya-putinu-kreml-tikaie-vid-dialogu.html

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Агресія Росії на українських кордонах продовжує нарощуватися. Президент України Володимир Зеленський намагається зв’язатися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, але в Кремлі його запити на телефонну розмову ігнорують.

Росія уникає обговорювання ескалації конфлікту на Донбасі. Про це повідомила речниця українського президента Юлія Мендель, передає «Суспільне».

Повідомляється, що перший запит президент Зеленський направив 26 березня, коли на фронті загинули четверо українських військових.

Ми сподівалися на телефонну розмову, однак поки ми відповіді не отримали. Ми дуже сподіваємося, що це не є ознакою того, що Москва відмовляється від діалогу, — сказала Мендель.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський не виключає ймовірності російського вторгнення, але він переконаний, що Україна до цього готова. За його словами, вторгнення Росії — це цілком реальний сценарій розвитку конфлікту.