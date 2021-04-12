Чи готова Україна до російського вторгнення, розповів Зеленський. Фото: ОП

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, не виключає ймовірності російського вторгнення, але він переконаний, що Україна до цього готова.

За його словами, вторгнення Росії — це цілком реальний сценарій розвитку конфлікту. Про це він заявив журналісту CNN під час нещодавньої поїздки в зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Ми знаємо про можливість вторгнення Росії. З 2014 року ми знаємо, що це може статися кожного дня. Вони (російська влада — ред.) готові, але і ми готові, бо перебуваємо на своїй землі та на своїй території, — заявив він.

Глава держави назвав Штати добрим другом України. Однак, за його словами, президент Джо Байден повинен зробити більше, аби стримати російську агресію та завершити війну на Донбасі.

Він сказав, що Україні потрібно більше зброї та більше підтримки на шляху до НАТО.

Якщо США бачать Україну в НАТО, вони мають сказати це прямо і зробити це. Не словами, — зазначив президент України.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський здійснив дводенний візит на Донбас на фоні загострення російської агресії та скупчення військ поблизу України.