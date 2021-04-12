Баланс порушено — у Зеленського зробили заяву щодо війни на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n153099-balans-porusheno-u-zelenskogo-zrobyly-zayavu-schodo-viyny-na-donbasi.html

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У Володимира Зеленського заявили про намір добиватися проведення «нормандських переговорів» у зв’язку з агресивною поведінкою Росії на Донбасі, загибеллю бійців Збройних сил України та стягуванням військових угруповань країни-агресора до кордонів.

За словами спікера президента Юлії Мендель, з початку 2021 року російські окупанти забрали життя 26 захисників України, які захищали кордони держави у зоні операції Об'єднаних сил.

За півроку дотримання режиму тиші було всього п’ять загиблих з нашого боку. А вже цьогоріч, за понад три місяці загинуло 26 українських військових. Ця сумна статистика демонструє, що нехай крихкий, але все ж баланс було порушено. Наше стійке переконання — до миру повинні вести лише перемовини. Тому ми добиваємося перемовин у «нормандському форматі» і рухатимемося до миру усіма можливими дипломатичними засобами, — заявила Мендель в телеефірі передачі «Погляд з Банкової» на телеканалі «Дом».

Прес-секретар Зеленського нагадала, що торік у липні було досягнуто нових домовленостей дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі. Завдяки цьому вдалося вберегти життя людей. Проте взимку ворог відновив активні обстріли.